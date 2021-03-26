شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي : اختيارات المنتخب غير مقنعة .. وجنش يستحق الفرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة أن الثلاثى محمد الشناوى حارس الاهلى و محمد أبو جبل حارس الزمالك و الهانى سليمان حارس سموحة يستحق التواجد فى قائمة منتخب مصر خلال الفترة الحالية ولكن جاء الاختيار من قبل الجهاز الفنى للفراعنة وأن ضم شريف اكرامى حارس بيراميدز بسبب الخبرة الكبيرة التى يمتلكها فى المباريات .

وأوضح أحمد ناجى خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامى عمر ربيع ياسين انه يرشح تواجد محمود جنش لقيادة حراسة مرمى منتخب مصر فى المباراة القادمة أمام جزر القمر .

وأشار أحمد ناجى أن الثنائى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش و عامر عامر حارس مرمى سيراميكا لم يقدموا الاداء الجيد خلال الفترة الاخيرة .