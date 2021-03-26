شكرا لقرائتكم خبر عن جوليانو وبيتي يغربلان النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر "الخليج 365" أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الرياضة واصلت تحقيقاتها لليوم الرابع على التوالي مع عدد من المسؤولين في إدارة النصر المنحلة بقرار من وزارة الرياضة عصر (الأحد) الماضي.

وبيّنت المصادر أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة طالت 4 من أعضاء الإدارة النصراوية المنحلة -تحتفظ "الخليج 365" بأسمائهم- شملت اثنين من مجلس الإدارة، واثنين آخرين يعملان كإداريين خارج عضوية المجلس، وذلك على خلفية المخالفات المرصودة التي تسببت في حل مجلس الإدارة كاملاً، وفتح باب الترشيح لتولية رئاسة جديدة للنادي العاصمي. وفتحت اللجنة المشكلة العديد من الملفات المتعلقة بتوقيع بعض الصفقات، والعقود التي أبرمتها إدارة النصر، وتوصلت إلى وجود إشكاليات في عقود ثلاثة لاعبين، اثنين من العنصر الأجنبي، ولاعب محلي آخر انضم للنصر في الصيف الماضي.

وكانت أهم الإشكاليات التي توصلت إليها لجنة التحقيق، في عقد البرازيلي جوليانو، وكيفية فسخ عقده ورحيله إلى نادي باشاك شهير التركي مجاناً، فضلاً عن غموض حول مبالغ صفقة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، ولاعب محلي تم التعاقد معه الصيف الماضي قادم من أحد أندية القصيم.

وفيما تواصل اللجنة تحققها من إشكاليات أخرى في عقود اللاعبين، فتحت النقاش أيضاً مع الأطراف رهن المساءلة، حول علاقة النادي بشركة تسويقية، وجميع العقود التي أبرمت معها خلال الفترة الماضية.

ومن المحتمل أن تنهي اللجنة تحقيقاتها خلال يومين.