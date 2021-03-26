شكرا لقرائتكم خبر عن العويشق.. موهبة جديدة في رياضة التايكوندو والان مع التفاصيل
تقول: «كنت أتمنى تعلم إحدى رياضات الفنون العسكرية قبل الالتحاق بالتدريبات وتحقق ذلك، والآن أتمنى العودة للتدريبات اليومية حتى أصل مستوياتٍ أفضل». وتضيف: أمي وأبي كانا معي منذ البداية يشجعانني باستمرار لمواصلة التدريبات تحت إشراف الكابتن محمد الحميدان.
وتواصل: التايكوندو أعطاني إحساساً بالثقة في نفسي، وساعدني في تقوية نفسي جسدياً ومعنوياً بحيث أنني أستطيع الدفاع عن نفسي في أي موقف. وتقول: «شاركت في بطولات تنشيطية، وأستعد للمشاركة في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد السعودي للتايكوندو هذا الموسم». متمنية أن يتطور مستواها بالحصول على درجات الحزام الأسود الأعلى، وأن تمثل المملكة في المشاركات الدولية الرسمية، مقدمه شكرها للاتحاد السعودي للتايكوندو الذي قدم عملاً مميزاً للمرأة خلال فترة العميد شداد العمري ما شجعها على مواصلة التدريب مع الاتحاد.