شكرا لقرائتكم خبر عن العويشق.. موهبة جديدة في رياضة التايكوندو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين الشرف عبدالعزيز العويشق لاعبة تايكوندو عمرها 14 سنة، تدرس في مدرسة عبدالعزيز العالمية في الصف الثالث المتوسط، بدأت ممارسة التايكوندو لمدة قصيرة وهي صغيرة في مدرستها الشويفات، وعادت إلى تدريبات التايكوندو في الإجازة الصيفية بعد الصف الأول متوسط، واستمرت حتى الآن. حصلت على الحزام الأسود 1 دان.

تقول: «كنت أتمنى تعلم إحدى رياضات الفنون العسكرية قبل الالتحاق بالتدريبات وتحقق ذلك، والآن أتمنى العودة للتدريبات اليومية حتى أصل مستوياتٍ أفضل». وتضيف: أمي وأبي كانا معي منذ البداية يشجعانني باستمرار لمواصلة التدريبات تحت إشراف الكابتن محمد الحميدان.

وتواصل: التايكوندو أعطاني إحساساً بالثقة في نفسي، وساعدني في تقوية نفسي جسدياً ومعنوياً بحيث أنني أستطيع الدفاع عن نفسي في أي موقف. وتقول: «شاركت في بطولات تنشيطية، وأستعد للمشاركة في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد السعودي للتايكوندو هذا الموسم». متمنية أن يتطور مستواها بالحصول على درجات الحزام الأسود الأعلى، وأن تمثل المملكة في المشاركات الدولية الرسمية، مقدمه شكرها للاتحاد السعودي للتايكوندو الذي قدم عملاً مميزاً للمرأة خلال فترة العميد شداد العمري ما شجعها على مواصلة التدريب مع الاتحاد.