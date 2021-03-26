هدف عالمي لبدر بانون في ودية الأهلي اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - سجل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي في فوز الفريق على فريق الشباب بالنادي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهدت المباراة مشاركة وليد سليمان وناصر ماهر في التشكيلة الأساسية بعد عودتهما من الإصابة.

واختار بيتسو موسيماني التشكيلة الأساسية التي ضمت كل من علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع تواجد العناصر الشابة على مدار شوطي المباراة.

تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة ٢٠ من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين بهدف عالمي من خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء. حسبما نشر موقع "الوطن".

وفي الدقيقة ٣١ نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث لفريق الأهلي، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني قرر الجهاز الفني الدفع بعدد من التبديلات لكل فريق؛ لإعطاء الفرص وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة ٤٩.

الكاف يعلن موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إقامة مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الخامسة ضمن مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي من المنتظر أن تقام في الثالثة عصر يوم 3 إبريل.

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سيمبا التنزاني صدارة المجموعة بواقع 10 نقاط.