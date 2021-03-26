شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: البدرى اختار التشكيل الأمثل.. واللاعبون كانوا خايفين على نفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، المحلل الكروى، أن المنتخب الوطنى لم يقدم أداءً متطورا خلال التصفيات الأفريقية، باستثناء مباراة توجو، التى لعبها المنتخب خارج أرضه.

وأضاف طه إسماعيل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن المنتخب عانى من الترهل أمام كينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، كما أن اللاعبين خاضوا اللقاء وهم خائفين على أنفسهم، قائلا: "كنا مترهلين، واللاعبين كل واحد خايف على نفسه ".

وأشار الشيخ طه إلى أن حسام البدرى اختار التشكيل الأنسب أمام كينيا، لذلك المنتخب شكله جيد فى المباراة، فصلاح هنا، وتريزيجيه هناك، ولكن الأداء غير جيد، والمباراة أقل من المتوسط.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لكل منهما ليصعد الفراعنة إلى أمم أفريقيا، ويتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه جزر القمر بنفس الرصيد، ثم كينيا ثالثا، بينما اكتفى توجو بنقطتين فقط.