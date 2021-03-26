اخبار الرياضه

مصطفى محمد بعد التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون: الحمد الله على الصعود "صور"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد بعد التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون: الحمد الله على الصعود "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر والمحترف فى جالاتا سراى التركى، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطنى للمرة 25 إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون العام المقبل 2022، بعد التعادل مع منتخب كينيا، بهدف لكل منهما.

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 

ونشر مصطفى صورا له من أحداث المباراة، صحبها بتعليق: "الحمد الله على الصعود".

مصطفى محمد
مصطفى محمد

من ناحية أخرى، تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فى السادسة صباح اليوم، الجمعة، قادمة من كينيا بعد خوض مباراة كينيا، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، والتأهل رسميا للكان بعد التعادل 1-1، ويعود جميع اللاعبين مع البعثة إلى القاهرة باستثناء أحمد حجازى، الذى يتوجه مباشرة إلى بناء على الاتفاق مع ناديه قبل المعسكر.

مصطفى محمد
مصطفى محمد

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022 بعد التعادل أمام كينيا، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جرت بينهما، مساء أمس الخميس، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، على استاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى.

mostafamohamed.11_163944444729297177737647168509682889950923n
mostafa mohamed

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا