شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد بعد التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون: الحمد الله على الصعود "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر والمحترف فى جالاتا سراى التركى، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطنى للمرة 25 إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون العام المقبل 2022، بعد التعادل مع منتخب كينيا، بهدف لكل منهما.



مصطفى محمد

ونشر مصطفى صورا له من أحداث المباراة، صحبها بتعليق: "الحمد الله على الصعود".



مصطفى محمد

من ناحية أخرى، تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فى السادسة صباح اليوم، الجمعة، قادمة من كينيا بعد خوض مباراة كينيا، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، والتأهل رسميا للكان بعد التعادل 1-1، ويعود جميع اللاعبين مع البعثة إلى القاهرة باستثناء أحمد حجازى، الذى يتوجه مباشرة إلى السعودية بناء على الاتفاق مع ناديه قبل المعسكر.



مصطفى محمد

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022 بعد التعادل أمام كينيا، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جرت بينهما، مساء أمس الخميس، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، على استاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى.



mostafa mohamed

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.