شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: غياب البصمة والشخصية فى أداء المنتخب وهناك 3 تحفظات بالتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن أداء منتخب مصر أمام كينيا كان سيئا، فى المباراة التى انتهت بالتعادل 1 /1 فى الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2022.

وقال وليد صلاح الدين خلال حواره مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أداء المنتخب وحش جدا مفيش بصمة مفيش شخصية خلال المباراة، وكنت أتمنى نستغل هدف أفشة ونفرض شخصيتنا على المباراة من البداية".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "عندى تحفظات على تشكيل حسام البدرى، أولا البدء بأحمد أيمن منصور على حساب عبد الله جمعة، وتواجد الثانى طارق حامد وحمدى فتحى وكنت أتمنى تواجد محمد الننى وعمرو السولية فى وسط الملعب".

وأوضح وليد صلاح: "حسام البدرى عمل اللى عليه بالوصول إلى أمم أفريقيا، ولكن الأداء كان متواضعا وغاب الاستحواذ والشخصية ومفيش نقل بشكل كويس فى المباراة وغياب الجبهات، ولم نظهر بشخصية منتخب مصر وكنا نستطيع الظهور بشكل أفضل خاصة من خلال الجبهات مع وجود تأمين كافى فى وسط الملعب".

وتابع وليد صلاح الدين: "لما تلاقى محمد الشناوى أفضل لاعب في المنتخب يعكس الأداء المتواضع اللى قدمه المنتخب، وكان فيه حالة توهان داخل الفريق، وكان لازم البدرى يغير ثنائى وسط الملعب حمدى وطارق بين الشوطين".