شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: فرص رمضان صبحى في المنتخب بعدت بالرحيل عن الأهلى وتواجد تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، أن فرص رمضان صبحى لاعب بيراميدز في التواجد بالتشكيل الأساسى في المنتخب بَعُدت بعد الرحيل عن الأهلى وتواجد محمود حسن تريزيجيه مع المنتخب.

وقال عماد متعب، خلال حواره مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فرصة رمضان صبحى في المنتخب بعدت بعد الرحيل عن الأهلى والبطولات التي يشارك فيها، خاصة في وجود تريزيجيه ومحمد صلاح، وفرصته ممكن ترجع في حالة استعادة مستواه من جديد والقتال في الملعب".

وأضاف متعب: "تجمعات المنتخب القليلة يعانى منها كل دول العالم مش احنا بس، والمنتخب لم يكن له شكل واضح مش عارفين احنا بنضغط من فوق ولا بنلعب على المرتدات ولا إيه محدش كان شايف حاجة، ومعملناش 5 أو 6 تمريرات على بعض في أي هجمة.

وتابع عماد متعب: "محمد عبد المنصف كان يستحق التواجد مع المنتخب وغير كدة دول أفضل اللاعبين الموجودين حاليا، والمنتخب لم يتأثر بأى غيابات عن لقاء كينيا".

وأوضح متعب: "جلوس محمد الننى على مقاعد البدلاء وهو أساسى فى أرسنال أمر غريب، ده معناه أنا بشوفه إنك على غير اقتناع بالننى، طيب ما تسيبه مع فريقه يستفاد منه ويلعب هناك أفضل، استفدت أنا إيه إنى أجيبه أحطه على الدكة".