شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: جنش يستحق فرصة حماية عرين المنتخب أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن الثلاثى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل والهانى سليمان حراس الأهلى والزمالك والفريق السكندرى على الترتيب يستحقون التواجد فى قائمة منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأوضح أحمد ناجى خلال تصريحات تليفزيونية أنه يرشح تواجد محمود جنش لقيادة حراسة مرمى منتخب مصر فى المباراة القادمة أمام جزر القمر، مشيرا إلى أن الثنائى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر عامر حارس مرمى سيراميكا لم يقدما الأداء الجيد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الاختيارات غير مقنعة.

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا المقبلة بعد التعادل مع كينيا بهدف لكلا المنتخبين، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين بالعاصمة نيروبى ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

سجل محمد مجدى أفشة الهدف الأول للمنتخب فى شباك كينيا فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتعادل عبدالله حسن لاعب كينيا فى الدقيقة 63 مستغلا الدربكة التى حدثت فى منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف والذى ضمن التأهل لأول مرة في تاريخه، ورفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا المنتخب التوجولى في ذيل المجموعة.