شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ حسام البدرى: لو مش مقتنع بالننى ليه استدعيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عماد متعب، نجم الأهلى السابق، على عدم مشاركة محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى مع المنتخب أمام كينيا، فى المباراة التى انتهت بالتعادل 1 /1 فى الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2022.

وقال عماد متعب خلال حواره مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جلوس محمد الننى على مقاعد البدلاء وهو أساسى فى أرسنال أمر غريب، ده معناه أنا بشوفه إنك على غير اقتناع بالننى، طيب ما تسيبه مع فريقه يستفاد منه ويلعب هناك أفضل، استفدت أنا إيه إنى أجيبه أحطه على الدكة".

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا المقبلة بعد التعادل مع كينيا بهدف لكلا المنتخبين، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين بالعاصمة نيروبى ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

سجل محمد مجدى أفشة الهدف الأول للمنتخب فى شباك كينيا فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتعادل عبدالله حسن لاعب كينيا فى الدقيقة 63 مستغلا الدربكة التى حدثت فى منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط متفوقا على منتخب جزر القمر صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف والذى ضمن التأهل لأول مرة في تاريخه، ورفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا المنتخب التوجولى في ذيل المجموعة.