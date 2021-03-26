شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: حققنا الهدف من مواجهة كينيا والبدرى طلب صدارة المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بسام، حارس منتخب مصر، أن المنتخب حقق الهدف الذى سافر من أجله وهو التأهل لكأس الأمم والمنافسة عليها، وذلك بعد التعادل مع كينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون.

وقال محمد بسام في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "كنا نعلم أن المباراة ضد كينيا صعبة لأن هذا الأمل الأخير لهم للتأهل للبطولة، والهدف الأساسي والدائم هو الوصول لكأس الأمم والمنافسة عليها".

وأوضح محمد بسام: "أن حسام البدري هنأ اللاعبين بالفوز، وأكد أنه كان يرغب في تحقيق الانتصار ضد كينيا، وطلب الفوز على جُزر القُمر في المباراة المقبلة لكي نتصدر المجموعة".

وأضاف حارس المنتخب: "عقب العودة للقاهرة سندخل في معسكر مغلق، وسنلعب لتحقيق الفوز وتقديم مستوى يليق بمنتخب مصر".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه جزر القمر يوم الاثنين المقبل في ختام تصفيات بطولة أفريقيا، في مباراة تحصيل حاصل ولكن ستحدد متصدر المجموعة.