شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى لـ كهربا: ركز فى الكورة و"لسانك فى بقك" ومتتكلمش خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مدحت شلبى رسالة الى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاهلى ، فى ظل الايقاف الذى تعرض له اللاعب من جانب مسئولى القلعة الحمراء بعد اعتراضه عن عدم مشاركته فى احد المباريات .

وقال شلبى عبر برنامج مساء اون ، الذى يذاع على قناة اون تايم سبورتس ، قائلا :" ركز فى الكورة بس يا كهربا ، وانسى التليفون اللى فى ايدك ، وبعد ما ترجع تلعب يبقى لسانك فى بقك ، ولاتتحدث اطلاقا ولا تعمل الحركات دى ، يقولوا تلعب العب ، يقولو مش هتلعب متلعبش، علشان ترجع مرة تانى ، لان عندك قدرات فنية جميلة خسارة تستنزفها فى أمور ملهاش معنى "

وجاء انتقاد شلبى لكهربا فى ظل نشاطه عبر السوشيال ميديا ، و التى كان أخرها خلال الساعات الماضية ، حيث نشر رسالة غامضة ، عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، قائلا " بكبر في عين نفسى لما افتكر ان كان ممكن اضر حد زى ما ضرنى وماضريتوش " .

وكانت الايام الماضية شهدت شد وجذب بين شلبى وكهربا بعد أن قال شلبى للاعب من خلال البرنامج أيضا " مش عاوز أفتح الدفاتر القديمة ، وخلينى ساكت " ليعود شلبى اليوم ، و يوجه رسالة الى لاعب الأهلى مرة أخرى .