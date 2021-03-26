شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى: الحمد لله على التأهل والمباراة القادمة تكون أفضل نتيجة وأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حجازى، مدافع منتخب مصر المحترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطنى للمرة 25 إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون العام المقبل 2022، بعد التعادل مع منتخب كينيا، بهدف لكل منهما.



حجازى

ونشر حجازى صورا له من أحداث المباراة، صحبها بتعليق: "الحمد لله على التأهل وإن شاء الله المباراة القادمة تكون أفضل نتيجة وأداء.. Cameron 2021".





من ناحية أخرى، تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فى السادسة صباح اليوم، الجمعة، قادمة من كينيا بعد خوض مباراة كينيا، فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، والتأهل رسميا للكان بعد التعادل 1-1، ويعود جميع اللاعبين مع البعثة إلى القاهرة باستثناء أحمد حجازى، الذى يتوجه مباشرة إلى السعودية بناء على الاتفاق مع ناديه قبل المعسكر، حيث شارك حجازى مع المنتخب أمام كينيا ولن يشارك أمام جزر القمر الاثنين المقبل.



منتخب مصر

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022 بعد التعادل أمام كينيا، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جرت بينهما مساء الخميس، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، على استاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى.



المنتخب المصرى

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.