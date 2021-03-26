شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحداث رياضية خطفت الأضواء على مواقع السوشيال ميديا.. رحلة رمضان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت 4 أحداث رياضية الأضواء على مواقع السوشيال ميديا في الوقت الحالي، بعدما شغلت تفكير الجماهير في الشارع الرياضى في ظل توقف الدورى المصرى خلال هذه الأيام.

ونجح منتخب مصر في التأهل لتصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2022، بعد التعادل الإيجابى مع منتخب كينيا ليرفع رصيده لـ9 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا على جزر القمر الوصيف بفارق الأهداف ليتأهلا سويا، ويودع المنتخب الكينى والتوجولى التصفيات.

محمد منير

خطف الكينج محمد منير الأضواء هذه الأيام، بعد تصريحاته بشأن حبه للاعبي النادى الأهلى، وأنه كان أشد الداعمين للأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية الشهر الماضي، خاصة أمام بايرن ميونخ الألماني رغم ميوله البافارية، على حد قوله.

تصريحات المطرب المصري المخضرم استحوذت على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت لحسابات الأهلي الرسمية.

ونشر حساب الأهلي صورا لمنير أثناء التوقيع على قميص الفريق وكتب: "إلى أبنائي كل اللاعبين.. محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية.. والدكم محمد منير".

ترقبت جماهير الزمالك في الوقت الماضى ما ستسفر عنه الأمور مع انتهاء مهلة سداد الزمالك عقوبة شيكابالا البالغة 670 ألف يورو لسبورتنج لشبونة، ولكن تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق “شيكابالا” للفريق، لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.

كشف الاتحاد السكندري عبر بيان رسمي وفاة والدة الإيفواري رزاق سيسيه وشقيقتيه إثر حادث أليم في بلاده، ليغادر اللاعب نحو كوت ديفوار، لحضور العزاء على أن يعود في الثاني من إبريل المقبل.

أثار رمضان صبحى لاعب بيراميدز، الجدل رفقة الحارس المخضرم شريف إكرامي زميله في الفريق وشقيق زوجته، خاصة بعد ابتعاده عن المنتخب بسبب الإصابة.

وانتشرت صورة لثنائي بيراميدز توضح سلامة رمضان صبحي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، لينال الكثير من الاتهامات بشأن التهرب من المشاركة مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية الحالية.