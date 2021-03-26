ميدو: كنت أرى ضرورة الدفع بـ "عبدالله جمعة".. وأعتقد البدري ينتظر "السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد حسام "ميدو"، إنه يعتقد أن حسام البدري ينتظر عودة لاعب بيراميدز عبدالله السعيد من الإصابة للاعتماد عليه هو ونظيره في الأهلي محمد مجدي "أفشة" في المركز رقم 10 رغم وجود لاعبين مميزين في الدوري بالمركز ذاته مثل يوسف أوباما ومحمد إبراهيم.

وأضاف ميدو، خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي بفضائية أون تايم سبورت 2:"لم نلعب مباراة جيدة ولكن الأهم كان التأهل، كنت أرى ضرورة وجود السولية أو النني في وسط الملعب وأرى طالما تبدأ المباراة بطارق حامد وحمدي فتحي كان لابد من البدء بعبدالله جمعة ولكنها مباراة غير مُطمئنة".

وتابع ميدو:"محمد صلاح يلعب منذ 3 سنوات في قلب الملعب اليوم كان يلعب على (الخط) ولكن كان يجب أن يتواجد في العمق بالقرب من مصطفى محمد لنرى محمد صلاح الذي نشاهده في ليفربول، تريزيجيه أعتقد كان متوتراً قليلاً اليوم وكان هناك أخطاء في التمريرات".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته بـ:"صلاح (كارت إرهاب) إذا خرج من الملعب كان سيُريح منتخب كينيا فلايصح أن يكون في حديث عن خروج صلاح، وأرشح ظهير أيمن كنت أول من أشركته بالإسماعيلي وهو الآن ضمن المنتخب الأولمبي وهو اللاعب أحمد هاني".

وكان المنتخب الوطني قد تقدم بهدف مبكر سجله لاعبه محمد مجدي "أفشة" بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، قبل أن يتعادل المنتخب الكيني في الدقيقة 65 من هدف سجله لاعبه عبدالله حسن.

المنتخب المصري عقب التعادل أمام كينيا رفع رصيده إلى 9 نقاط متصدراً جدول مجموعته بفارق الأهداف عن جزر القمر، بينما ارتفع رصيد كينيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توجو قبل جولة من نهاية التصفيات.