نشرة الخميس.. مصر إلى كأس الأمم.. وعقوبة الزمالك.. ويوم صناعة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 25 مارس.
أسطورة الترجي يرد.. هل يرحل الهوني للأهلي؟
تقارير: جلسة لحسم مستقبل رونالدو في "مايو"
الاتحاد يعزي رزاق سسيه في وفاة "والدته واثنين من شقيقاته"
رسميا.. الإعلان عن مواعيد وتوقيت مباراتي الأهلي والزمالك بالأبطال
عرض إيطالي في الطريق لمصطفى محمد
الزمالك: تأجيل سداد مستحقات شيكابالا لسبورتنج لشبونة بخطاب من فيفا
رسميا.. جزر القمر تتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بالتعادل أمام توجو
حجازي يرتدي شارة القيادة لمنتخب مصر
تأهل بلا أداء.. مصر إلى كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا (فيديو)
يوم صناعة التاريخ.. جامبيا تتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة والجابون ترافقها
مصر تُعزز رقمها القياسي في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا رغم التعادل أمام كينيا
الأهلي: إصابة حمدي فتحي في الكوع وأشعة لتحديد فترة غيابه
منتخب كينيا يكشف عن حديث صلاح بغرفة الملابس بعد المباراة
البدري: نحتاج وجوه جديدة.. حققنا الهدف.. وحجازي سافر لكن باقي المحترفين مستمرين
"لقد طفح الكيل وفاض".. المهدي سليمان يوجه رسالة غامضة غاضبة