نشرة الخميس.. مصر إلى كأس الأمم.. وعقوبة الزمالك.. ويوم صناعة التاريخ

منتخب كينيا يكشف عن حديث صلاح بغرفة الملابس بعد المباراة

تأهل بلا أداء.. مصر إلى كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا (فيديو)

الاتحاد يعزي رزاق سسيه في وفاة "والدته واثنين من شقيقاته"

تقارير: جلسة لحسم مستقبل رونالدو في "مايو"

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 25 مارس.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية