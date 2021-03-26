14 منتخبا تأهلوا لكأس الأمم.. فرصة تاريخية.. ومواجهات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأهل 14 منتخبا لكأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون يناير المقبل، بينهم 3 منتخبات عربية وهم مصر، والجزائر، وتونس.

ويسدل الستار على الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات، يوم الجمعة، بـ6 مباريات، والتي قد تشهد وصول عدد المنتخبات المتأهلة إلى 16 فريقا، حيث يكفي المنتخب المغربي التعادل أمام موريتانيا للتأهل رسميا، وكذلك منتخب كوت ديفوار الذي تنتظره مواجهة أمام نيجر، حيث يكفي الأفيال الفوز من أجل ضمان التأهل دون النظر للجولة الأخيرة نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مدغشقر.

وقد يزيد العدد يوم السبت في مباراة نيجيريا وبنين حيث سيتأهل الفائز منها مباشرة دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة، أما في حالة انتهائها بالتعادل، مع فوز سيراليون أمام ليسوتو فستنتظر تلك المجموعة الجولة الأخيرة لتحديد الطرفين المتاهلين.

وجاءت المنتخبات المتأهلة كالتالي: الكاميرون منظم البطولة، وغينيا ومالي، وبوركينا فاسو، غانا، والجابون وجامبيا، مصر وجزر القمر، والجزائر وزيمبابوي، والسنغال، وتونس وغينيا الاستوائية.

ومازال يتنافس على المقاعد العشرة المتبقية 21 فريقا، وجاءوا وفقا لترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الثانية:

وتشهد منافسة بين أوغندا بـ8 نقاط، ومالاوي بـ7 نقاط، لحجز البطاقة الثانية خلف بوركينا فاسو.

وتحل أوغندا ضيفا على منتخب مالاوي يوم الإثنين، في مباراة حاسمة للتأهل لكأس الأمم.

المجموعة الثالثة:

تشهد تلك المجموعة منافسة قوية بين جنوب أفريقيا بـ10 نقاط، والسودان بـ9 نقاط، لحسم البطاقة الثانية خلف منتخب غانا.

ويستضيف المنتخب السوداني، نظيره جنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل في مباراة الحسم، والتي يحتاج أولاد النيل خلالها للفوز بالمباراة من أجل التأهل.

المجموعة الخامسة:

الأقرب في التأهل عن تلك المجموعة هو المنتخب المغربي والذي يحل ضيفا على مورتانيا مساء الجمعة.

وفي حالة فوز أو تعادل أسود الأطلسي سيتأهل مباشرة دون النظر للجولة الأخيرة.

وسيحتاج المنتخب المورتاني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب، على أن يحقق الفوز أمام أفريقيا الوسطى في الجولة الأخيرة، على أمل سقوط بوروندي في مباراته أمام أسود الأطلسي.

المغرب 10 نقاط، وموريتانيا 5 نقاط، وبوروندي 4 نقاط، وأفريقيا الوسطى 3 نقاط

المجموعة السادسة:

تلك المجموعة التي تضم منظم البطولة وهو المنتخب الكاميروني، متصدر المجموعة بـ10 نقاط.

ويشهد المركز الثاني منافسة ثلاثية بين رواندا 5 نقاط، وكاب فيردي 4 نقاط، وموزمبيق 4 نقاط.

ويلتقي منتخب كاب فيردي ضمن الجولة الخامسة أمام الكاميرون يوم الجمعة.

وفي الجولة الأولى يحل كاب فيردي ضيفا أمام موزمبيق، فيما يخرج منتخب رواندا لمواجهة الكاميرون.

المجموعة التاسعة:

شهدت تلك المجموعة تأهل المنتخب السنغالي بـ12 نقطة.

ويتنافس منتخبي الكونغو بـ 7، وغينيا بيساو بـ 3 على البطاقة الثانية.

وتقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة يوم الجمعة، بمواجهتي الكونغو أمام السنغال، وإيسواتيني أمام غينيا بيساو.

وفي حالة خسارة الكونغو وفوز غينيا بيساو يوم الجمعة، ستشهد الجولة الأخيرة المقررة يوم الثلاثاء مواجهة نارية لحسم المقعد الثاني بمواجهة غينيا بيساو أمام الكونغو.

المجموعة الحادية عشر:

مازال لدى كافة الفرق في تلك المجموعة أملا في التأهل، حيث يأتي ترتيبها كالتالي: إثيوبيا 9، وكوت ديفوار 7، ومدغشقر 7، والنيجر 3

ويلتقي منتخب كوت ديفوار أمام النيجر يوم الجمعة، حيث يكفي الأفيال الفوز للوصول للنقطة، مستفيدا من تفوقه أمام مدغشقر في المواجهات المباشرة.

ويلتقي في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء منتخب كوت ديفوار أمام إثيوبيا، ومدغشقر أمام النيجر.

المجموعة الثانية عشر:

ويأتي ترتيبها كالتالي: نيجيريا 8 نقاط، وبنين 7 نقاط، وسيراليون 3، وليسوتو نقطتان.

وتقام مباراة الجولة الخامسة يوم السبت بمواجهة ليسوتو وسيراليون، وبنين أمام نيجيريا.

الفائز من مواجهة بنين ونيجيريا سيضمن التأهل بعد الجولة الخامسة دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة، والتي تشهد مواجهة نيجيريا أمام ليسوتو، وبنين أمام سيراليون.