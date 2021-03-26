منتخب كينيا يكشف عن حديث صلاح بغرفة الملابس بعد المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد كين أوكاك المسؤول الإعلامي لمنتخب كينيا، أن تواجد محمد صلاح نجم المنتخب المصري، في غرف ملابس منتخب كينيا عقب مباراة، هي مبادرة شخصية من اللاعب دون دعوة من أحد.

وأثنى أوكاك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على خطوة محمد صلاح بتواجده في غرف ملابس كينيا، وتنهئته للاعبين على روحهم وأدائهم بالمباراة.

وكشف عن حديث صلاح للاعبي كينيا: "تعادلتم ولكن لعبتوا مباراة جيدة"، مشيرًا إلى أنه منح قميصه للاعب كينيث موغونا.

وأوضح أن خطوة صلاح هي لمسة رائعة من لاعب عظيم، مضيفا: "اللاعبون والجهاز الفني ورئيس الاتحاد كانوا متواجدين في الغرفة وسعداء بوجود صلاح، كرة القدم موحدة للشعوب".

وتعادل المنتخبان المصري والكيني بهدف لكل فريق، ليضمن الفراعنة التأهل لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون يناير المقبل، بجانب جزر القمر، عن المجموعة السابعة، فيما ودع المنتخب الكيني التصفيات، إلى جانب منتخب توجو.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة، لتحديد متصدر المجموعة، في الوقت الذي يواجه فيه المنتخب الكيني نظيره التوجولي ضمن الجولة ذاتها.