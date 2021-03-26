البدري: نحتاج وجوه جديدة.. حققنا الهدف.. وحجازي سافر لكن باقي المحترفين مستمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأن الفريق يحتاج إلى وجوه جديدة في الفترة المقبلة، مؤكدًا على سعادته بتحقيق الهدف من تصفيات أمم إفريقيا، كما أوضح أن أحمد حجازي فقط من غادر معسكر الفريق.

وقال حسام البدري في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الفترة الماضية شهدت ضغط مباريات للاعبين سواء محليين أو محترفين، لكن في النهاية الهدف تحقق، وبالطبع هناك أشياء بحاجة لتطوير ونحتاج لتدعيم بعناصر أخرى جديدة".

وتابع: "سيكون هناك وجوده جديدة أمام جزر القمر سوف تحصل على الفرصة، لكن بكل تأكيد سوف نتعامل مع المباراة بجدية.. هذه المرحلة لتحقيق الأهداف قبل أي شيء".

وتحدث عن الحالة البدنية للاعبين: "الأهلي والزمالك وبيراميدز أصحاب الأعداد الأكبر من لاعبي المنتخب وهناك ضغط مباريات بالنسبة لهم، وبالطبع نحن نريد أن ننظر للمستقبل ونتعامل مع كافة الظروف وهذا ما سيحدث مع الوقت".

وأضاف: "الفترة المقبلة سوف سنلعب تصفيات كأس العالم وعلينا أن نعمل على تحقيق هذا الهدف أيضًا".

أما عن سبب غياب محمد النني عن المشاركة أساسيًا في المباراة، فقال: "كل أمر له حسابات ومعايير، والنني شارك معي في تدريب واحد، والمباراة المقبلة بشكل كبير جدًا يمكن أن يتواجد النني، لكن لا استطيع الحديث عن كافة الأمور".

وأوضح موقف اللاعبين المحترفين، قائلًا: "انتهيت لتوي من مباراة كينيا، وحجازي رحل بالفعل إلى السعودية أم باقي المحترفين متواجدين معنا في المباراة المقبلة بشكل طبيعي".

واختتم قائلًا: "لم أكن أرغب في الحديث عن الأكسجين، لكن هذا بالطبع عنصر من عناصر التعامل مع المباراة، كنت أتمنى الفوز لكن الحمد لله الهدف تحقق".