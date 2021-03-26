إبراهيم سعيد : " أحمد أيمن منصور انضم للمنتخب ’’ مجاملة ’’ و محمد هاني علامة استفهام "

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز انضم إلى صفوف المنتخب الوطني على سبيل المجاملة ، ولا يصلح لاعباً دولياً .

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أحمد أيمن منصور لم يكن متواجداً في المباراة ، ولا يستحق الإنضمام للمنتخب نظراً لابتعاده

عن المشاركة في المباريات مع بيراميدز .

واختتم سعيد : هناك علامات استفهام كبيرة على آداء محمد هاني أمام كينيا ، و أعتقد أنه لو كان لاعباً في نادِ آخر غير الأهلي لما انضم لصفوف المنتخب الوطني.