أحمد بلال : منتخب مصر لم يقدم ما يليق بقيمته الفنية والتاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد بلال نجم فريق الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن لاعبى منتخب مصر لم يقدموا ما يليق بالقيمة الفنية والتاريخية للفراعنة خلال مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى الكاميرون .

وأوضح أحمد بلال خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامى عمر ربيع ياسين أن من الطبيعى تأهل منتخب مصر الى الامم الافريقية بالتاريخ

الكبير للفراعنة فى البطولات الافريقية .وأشار أحمد بلال أن 90 % من تشكيل منتخب مصر سوف يشاراك فى الامم الافريقية القادمة .أبدى أحمد بلال نجم فريق الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أندهاشة من عدم الدفع بمحمد الننى لاعب فريق الارسنال الانجليزى فى التشكيل الاساسى لمنتخب مصر أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى الكاميرون وانها علامة أستفهام كبيرة لدى الجمهور .

وأوضح أحمد بلال خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامى عمر ربيع ياسين أنه لابد من اراحه طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر بعد الاداء الذى ظهر عليه فى مباراة اليوم، فى ظل تأثر مجهوده البدني في الفترة الاخيرة.

وطالب أحمد بلال المدير الفنى لمنتخب مصر حسام البدرى بالحديث على أسباب استبعاد محمد الننى من تشكيل الفراعنة .