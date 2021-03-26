إبراهيم سعيد : الجيل الحالي للمنتخب ’’ منفوخ ’’ والمحترفين ’’ خايفين على رجليهم ’’

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق استياءه من آداء المنتخب الوطني أمام كينيا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله .

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الوطني ’’ منفـوخ ’’ ويأخذ حجم أكبر مما يستحق ، رغم

تأهلهم إلى كأس العالم 2018 بروسيا ، إلا أنه جيل بلا روح .

واختتم سعيد : غير راضِ عن آداء الثلاثي المحترف محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفى محمد ، كما ظهروا على مدار شوطي المباراة بلا روح .