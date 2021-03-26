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ضياء السيد ينتقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب تشكيل مباراة كينيا

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ياسر رشاد - القاهرة - قال ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق أن ثنائي وسط ملعب المنتخب الوطني الأول طارق حامد و حمدي فتحي متشابهين للغاية في أسلوب اللعب ، مشيراً إلى أن خط وسط المنتخب المصري أمام كينيا لم يكن في أفضل حال .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : تعجبت من عدم الدفع بمحمد النني لاعب وسط آرسنال و إبقائه على مقاعد البدلاء ، فاللاعب يقدم آداءً مميزاً مع الجانرز في الآونة الأخيرة

و أصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة ميكيل أرتيتا .

واختتم السيد : حسام البدري راهن على بعض العناصر في مباراة اليوم أمام كينيا و خسر الرهان ، كما أتمنى إعطاء اللاعبين المحليين فرصة حقيقية في مباراة جزر القمر المقبلة للوقوف على مستوى كل منهم والإطمئنان على جميع العناصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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