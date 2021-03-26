ضياء السيد ينتقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب تشكيل مباراة كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق أن ثنائي وسط ملعب المنتخب الوطني الأول طارق حامد و حمدي فتحي متشابهين للغاية في أسلوب اللعب ، مشيراً إلى أن خط وسط المنتخب المصري أمام كينيا لم يكن في أفضل حال .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : تعجبت من عدم الدفع بمحمد النني لاعب وسط آرسنال و إبقائه على مقاعد البدلاء ، فاللاعب يقدم آداءً مميزاً مع الجانرز في الآونة الأخيرة

و أصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة ميكيل أرتيتا .

واختتم السيد : حسام البدري راهن على بعض العناصر في مباراة اليوم أمام كينيا و خسر الرهان ، كما أتمنى إعطاء اللاعبين المحليين فرصة حقيقية في مباراة جزر القمر المقبلة للوقوف على مستوى كل منهم والإطمئنان على جميع العناصر.