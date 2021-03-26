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محمود أبوالدهب : منتخب مصر أفلت من الهزيمة أمام كينيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني كان سيئاً للغاية أمام كينيا اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، وافتقد الفريق الحلول الهجومية رغم تواجد لاعبين كبار في الخط الأمامي .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
المنتخب الكيني كان الأكثر تنظيماً في الملعب على مدار شوطي المباراة ، وكاد أن يحقق الثلاث نقاط لولا تألق محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني

، بالإضافة إلى حصول أحد لاعبيه على البطاقة الحمراء .

واختتم أبو الدهب : المنتخب الوطني ظهر بلا روح أمام كينيا ، وسادت حالة من اللامبالاة على آداء اللاعبين .

أبو الدهب : كنت أُفضل البدء ب ’’ عبدالله جمعة ’’ بدلاً من منصور

أكد محمود ابو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أنه كان يُفضِل الدفع بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر بدلاً من أحمد

أيمن منصور ، أمام كينيا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  
أحمد أيمن منصور كان ثغرة حقيقية في مركز الظهير الأيسر نظراً لابتعاده عن المشاركات في الفترة الأخيرة مع نادي بيراميدز محلياً و قارياً ، وكنت أُفضل الدفع بعبد الله جمعة ، وإلا لماذا تم استدعائه من الأساس لمعسكر المنتخب ؟

واختتم أبو الدهب : كنت أفضل الاعتماد على عمرو السولية أساسياً في وسط الملعب على حساب طارق حامد ، نظراً لامتلاكه الجرأة الهجومية .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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