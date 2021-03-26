ضياء السيد : " المنتخب قدم آداءً عشوائياً أمام كينيا "

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب الوطني الأول قدم مباراة سيئة للغاية أمام كينيا اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

العشوائية غلبت على آداء المنتخب الوطني أمام كينيا ، وجميع اللاعبين لم يكونوا في المستوى المطلوب ، كما أن التشكيل سيختلف كثيراً أمام جزر القمر في الجولة القادمـة وسيتم إجراء العديد من التغييرات خاصةً في وسط الملعب .