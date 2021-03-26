مصر والغابون وغامبيا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

بلغ المنتخب المصري نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا، بتعادله مع مضيفه الكيني (1-1) اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة السابعة في نيروبي.



وسجّل للـ"فراعنة" المتألق محمد مجدي أفشة في الدقيقة (2) في حين عادل عبد الله حسن الكفّة في الدقيقة (65) لمصلحة منتخب الـ"هارامبي ستارز".



وأنهى المنتخب المضيف اللقاء منقوصاً من خدمات جونستون أوموروا الذي أقصي من الميدان لاعتدائه على مصطفى محمد (75).



ورفع زملاء نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح رصيدهم إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي انتزع تأهلاً تاريخياً إلى نهائيات "كان 2021" بتعادله مع ضيفه التوغولي دون أهداف اليوم أيضاً.



وبقي المنتخب الكيني ثالثاً برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن توغو الأخيرة ليخرج المنتخبان رسميا من حسابات التأهل.



وكان منتخب "الفراعنة"، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (7 ألقاب)، مطالباً بتحقيق التعادل على الأقل لضمان عبوره إلى النهائيات وهو ما تحقق ليبلغ مراده.



وكان الشوط الأول من المباراة متوسط فنياً، مع سيطرة واستحواذ من جانب المنتخب الكيني في غالب الفترات، وسط تراجع دفاعي للفراعنة، رغم الهدف المبكر الذى أحرزه أفشة مستغلاً عرضية محمّد هاني وحولها بتسديدة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس إيان أوتيينو (2).



وبعد الهدف، ضغط المنتخب الكيني في مسعى لإدراك التعادل، وتعددت الركلات الركنية والتمريرات العرضية عن طريق الثنائي حسن وكينيث موغونا، وكانت أبرز الفرص التي لم تؤت ثمارها في الدقائق (8، 25، و48).



وكاد محمّد صلاح أن يضاعف النتيجة للمنتخب المصري إثر هجمة مرتدة، لكن تسديدته علت العارضة (51).



لكن ضغط الكينيين أسفر في نهاية المطاف عن هدف التعادل في الدقيقة (65)، بعدما فشل دفاع الفراعنة في تشتيت ركلة ركنية ارتدت من القائم الأيسر للحارس محمّد الشناوي، ووصلت إلى حسن الذي أسكنها في الشباك.



وتلتقي مصر مع جزر القمر، التي ستشارك للمرة الأولى في تاريخها في البطولة القارية، الأسبوع المقبل لتحديد أول وثاني المجموعة.



وفي المجموعة الرابعة، بلغ منتخب الغابون نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بفوزه الكبير على ضيفه منتخب جمهورية الكونغو بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.



ونجح المنتخب الغابوني في بلوغ الشباك قبل نهاية الشوط الأول بقليل عبر تسديدة قوية من آرون بوباندزا (44).



وتواصل المدّ الغابوني ليضيف دينيس بوانغا ثاني الأهداف عند الدقيقة (72)، ليأتي الدور على النجم بيير إيميريك أوباميانغ الذي أضاف الهدف الثالث (86).



بدورها تأهلت غامبيا إلى النهائيات بانتصارها على ضيفتها أنغولا بهدف دون رد من توقيع حسن سيزاي (62).



وتتصدّر الغابون المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن غامبيا.



أما جمهورية الكونغو فقد حلت في المركز الثالث برصيد 6 نقاط أمام أنغولا الأخيرة بنقطة يتيمة.



لا غالب ولا مغلوب بين جنوب إفريقيا وغانا



انتهت قمة المجموعة الثالثة بين منتخبي جنوب إفريقيا وضيفه الغاني على إيقاع التعادل بهدف لمثله.



محمد قدوس افتح التسجيل لمصلحة "النجوم السوداء" بعد العودة من الاستراحة بأربع دقائق (49) لكن التقدّم لم يصمد سوى دقيقتين فقط حينما أدرك بيرسي تاو (51) التعادل لمنتخب الـ"بافانا بافانا" ليكتفي كل منتخب بنقطة ويبقى صراع التأهل عن المجموعة بين منتخبات غانا وجنوب إفريقيا (10 نقاط) والسودان (9 نقاط) مفتوحاً حتى الجولة الأخيرة.





المصدر: بي إن سبورت