الامارات | الحكم محمد عبدالكريم.. لاعب كرة طائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد عبدالكريم.. لاعب كرة طائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد عبدالكريم الزرعوني، أنه يمارس، إلى جانب رياضة المشي، لعب الكرة الطائرة كهواية في أوقات الفراغ، واصفاً إياها بأنها رياضة محببة إلى نفسه. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بعد اعتزالي الصافرة، اتجهت للعمل مقيّم حكام على الصعيد المحلي والعربي والخليجي، وسأتحول أيضاً قريباً إلى مقيم حكام آسيوي، بعدما أنهيت دورة (فوتورو) الخاصة بالمقيّمين».

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