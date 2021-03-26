الامارات | الصدارة تغازل العروبة والبطائح في دوري «الهواة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الصدارة تغازل العروبة والبطائح في دوري «الهواة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق التعاون، منافسه العروبة، عند الساعة 5.40 مساء اليوم ضمن الأسبوع 18 لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم «الهواة»، ويلاقي فريق مصفوت ضيفه دبا الفجيرة بالتوقيت ذاته في استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، بينما يلعب الذيد على أرضه (الساعة 5.45 مساء) أمام جاره صاحب المركز الثالث فريق البطائح.

وتستكمل الجولة غداً بإقامة مباراتين بالتوقيت نفسه (الساعة 5.40 مساء) يلعب فيها مسافي مع العربي، ودبا الحصن مع الحمرية، بينما سيغيب المتصدر الإمارات عن الجولة للراحة الإجبارية.

ويتصدر ترتيب البطولة نادي الامارات برصيد 33 نقطة، يليه العروبة والبطائح الراغبين في الصدارة، ولكل منهما 31 نقطة، ثم دبا 25، دبا الحصن 24، العربي 19، الحمرية والتعاون (18)، ومصفوت 16، ومسافي 15، وأخيراً الذيد (نقطتان).

ويعد إهدار النقاط ممنوعاً على الفرق التي تنافس على التأهل للعب في الموسم المقبل في دوري الخليج العربي، خصوصاً العروبة والبطائح.

وتعد مواجهات اليوم متوسطة من الناحية الفنية والفارق بالإمكانات والتطلعات ما يعكس نتائج متوقعة، خصوصاً للعروبة والبطائح ودبا الفجيرة.

وكان العروبة قد فاز على دبا الحصن (4-3)، والبطائح على مصفوت بهدفين نظيفين، فيما فاز دبا الفجيرة على مسافي (2-1) في الجولة الماضية.

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