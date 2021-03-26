الامارات | الجماهير تعود للملاعب البريطانية من بوابة نهائي كأس الرابطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تعود للملاعب البريطانية من بوابة نهائي كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط رابطة كرة القدم الإنجليزية لحضور نحو 8000 مشجع خلال نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع الشهر المقبل بين مانشستر سيتي وتوتنهام. ويحظر حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في بريطانيا حالياً بسبب الجائحة، لكن الرابطة تأمل أن تكون المباراة النهائية 25 أبريل المقبل بمثابة بروفة لعودة الجماهير، حيث من المقرر أن يتم تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد بحلول مايو المقبل. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن القرار قد يتم اتخاذه رسمياً بحلول الأسبوع المقبل، ونقلت عن المتحدث باسم الرابطة قوله، إن قرار نقل النهائي من فبراير إلى أبريل تم اتخاذه على أمل أن تسمح الظروف حينها بحضور الجماهير.

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