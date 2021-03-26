الامارات | تين كات: «الدرع» هدفي الرئيس مع الوحدة الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: «الدرع» هدفي الرئيس مع الوحدة الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الوحدة، الهولندي تين كات، إن «هدفه الرئيس مع (العنابي) هو تحقيق درع دوري الخليج العربي الموسم المقبل»، بينما رشح الجزيرة الذي دربه سابقاً لإحراز لقب الموسم الجاري. وعلى الرغم من إشادته بالقدرات الكبيرة لفريق بني ياس وما يقدمه، فإنه أكد أن «العنابي» سيكون أكبر عقبة أمام السماوي حين يلتقيان في الجولة الـ26 والأخيرة.

ويتصدر بني ياس ترتيب الدوري بـ48 نقطة، مقابل 47 للجزيرة الوصيف، بينما الوحدة في المركز السابع بـ35 نقطة. وجاء حديث المدرب الجديد للعنابي في مؤتمر صحافي عقده أمس بتقنية الاتصال عن بُعد.

وشدد المدرب الهولندي على أنه جاء إلى معقل «أصحاب السعادة» للفوز ببطولة الدوري في الموسم المقبل.

وأضاف: «لدينا أهداف حالية وأخرى مستقبلية، نعمل في هذه الفترة على بلوغ دوري المجموعات من دوري ابطال آسيا، وحجز مقعد لنا في تلك البطولة الموسم المقبل، وهذا يتوجب علينا أن نفوز في كل المباريات التي سنلعبها في بطولة الدوري».

وأوضح: «يبقى المشروع الأكبر الذي اتفقت فيه مع الإدارة أن نفوز ببطولة الدوري في الموسم المقبل، وهذا يتطلب عملاً كبيراً وإعداداً مثالياً، فمن خلال دراسة الوضع الحالي للوحدة، وجدنا أن الفريق خسر أربع مباريات فقط، لكنه في المقابل تعادل في مباريات كثيرة، وفقد العديد من النقاط بتلك النتائج، والفريق الذي يسعى إلى اللقب ليس عليه الفوز على الجزيرة أو شباب الأهلي، وإنما يتوجب عليه أن يجمع أكبر عدد من النقاط، وهذه الجزئيات التي سنركز عليها في المستقبل».

وحول أسباب رحيله عن الوحدة قبل موسمين وعودته مرة أخرى، قال تين كات: «في الواقع الظروف اليوم مختلفة عما قبل، وحينما رحلت كنت على تواصل دائم مع المسؤولين في النادي، والعلاقة بيننا لم تنقطع، وهذا ما جعلني أستجيب لدعوتهم بعودتي مرة أخرى».

غير متفاجئ من مطر

وعما إذا تفاجأ باستمرار إسماعيل مطر في الملاعب حتى سن الـ39، أشار المدرب الهولندي: «لست متفاجئاً بأن مطر يلعب حتى هذا العمر المتقدم، ولكني متفاجئ حقيقة من المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم، لقد أثبت أنه حينما يتقدم في العمر يصبح أصغر سناً في المستوى والعطاء، وهذا ليس مدحاً في اللاعب بقدر ما هو واقع نشاهده، نموذج إسماعيل مطر يُمثل دافعاً قوياً للاعبين الشبان، ليستمروا على الدوم في تقديم أفضل ما لديهم، وأن العمر مجرد رقم في حياة أي لاعب».

وتطرّق إلى غياب مطر عن المنتخب الوطني، وقال: «هذا السؤال يجب أن يوجه لمدرب المنتخب الوطني وليس لي، ولكن رأيي أن إسماعيل مطر أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، لقد قدم أداءً استثنائياً، وكان يجب أن يحصل على فرصته».

وعن رأيه في الأسباب التي دفعت «العنابي» للخروج خال الوفاض من بطولات هذا الموسم، قال: «لا أحب الحديث عن الماضي، رمينا الماضي خلف ظهورنا ونتطلع حالياً للحاضر والمستقبل، نمتلك فريقاً قوياً ولاعبين رائعين وإدارة متعاونة لأقصى درجة، نريد أن نستغل قدرات نادي الوحدة في ما يتعلق بالمواهب التي يمتلكها من اللاعبين الصغار، الذين لم يتطوروا بشكل كبير بما يتناسب مع قدراتهم الهائلة، سنستمر في منحهم الفرصة لأنهم مستقبل النادي».

وتابع: «أؤمن كثيراً بقدرات الشباب وطاقاتهم، ولنا في نادي الجزيرة المثل والعبرة، فهو وصل لما وصل إليه حالياً بفضل الدفع باللاعبين الشباب وتطوير مستواهم، ومنحهم الفرصة حتى وجدنا (فخر أبوظبي) المرشح الأول لبطولة الدوري».

رحيل تيغالي

تطرّق المدرب الهولندي إلى رحيل الهداف التاريخي السابق للوحدة، تيغالي إلى فريق النصر، وقال: «اللاعبون يأتون ويرحلون وهذه سُنة الحياة في كرة القدم، تيغالي قدم ما عليه وخدم الفريق بصورة أكثر من رائعة، ونادي الوحدة يجب أن يكون ممتناً لكل ما قدمه هذا اللاعب، وأيضاً على تيغالي أن يكون ممتناً للوحدة، لأنه وفر له الأجواء المناسبة ووجد حوله اللاعبين الذين ساعدوه على تقديم هذه المستويات اللافتة».

وأضاف: «وضع تيغالي أي هداف يأتي من بعده في اختبار صعب، لكن من وجهة نظري أن ماتافز وعمر خريبين يؤديان المطلوب منهما بصورة رائعة، وسيأتي إلينا البرازيلي جواو بيدرو في الموسم المقبل، وهو إضافة مهمة لهجوم الفريق».

تين كات:

- «مطر أثبت أنه حينما يتقدم في العمر يصبح أصغر سناً في المستوى والعطاء».

- «البرازيلي بيدرو إضافة مهمة للوحدة حين يلعب معنا الموسم المقبل».

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