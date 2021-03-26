الامارات | أرقام عجمان الضعيفة لا تشفع له في «البقاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عجمان الضعيفة لا تشفع له في «البقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق عجمان أرقاماً ضعيفة في الموسم الحالي جعلته على بُعد خطوات من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، إثر خسارته من العين بهدفين دون مقابل في الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتراجعه للمركز الـ13 على لائحة الترتيب برصيد 11 نقطة، وذلك بعد أن نجح الفجيرة في فك الارتباط معه بفوزه على النصر بالنتيجة ذاتها ليبتعد بفارق ثلاث نقاط.

وسجل «البرتقالي» أرقاماً ضعيفة لا تشفع له في البقاء بين المحترفين، إذ لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر ثماني مواجهات له في المسابقة، مكتفياً بالحصول على نقطتين فقط.

ويعود آخر فوز لرجال المدرب المصري أيمن الرمادي، على الظفرة في الجولة 14، حينما تغلب عليه 2-1.

وعجز عجمان عن تحقيق الفوز في 20 مباراة من أصل 22، وحقق 5 تعادلات، بينها واحد أمام العين من دون أهداف، فيما خسر 15 مباراة، وفاز مرتين فقط منذ بداية الموسم الجاري.

ويتصدر عجمان قائمة الفرق التي استقبلت أهدافاً في المباريات الـ22 بواقع 48 هدفاً متساوياً مع الفجيرة، في معدل استقبال الأهداف، وبواقع 2.18 هدف في المباراة الواحدة، بينما يحتل خط هجومه المركز الثاني كأضعف الفرق تسجيلاً للأهداف وأحرز 16 هدفاً فقط، بواقع 0.74 في المباراة الواحدة.

ويعتبر خط الدفاع النقطة الأضعف في صفوف عجمان، إذ ارتكب لاعبوه 13 ضربة جزاء سُجل منها 11، واستقبلت شباكه 40 هدفاً من داخل الصندوق، فيما بلغت حصيلة التسديدات على مرماه في المباريات كافة 338 تسديدة، بينما اكتفى لاعبوه بالتسديد في 84 مرة فقط على مرمى المنافسين.

ولولا براعة الحارس علي الحوسني، الذي يأتي في صدارة حراس الدوري تصدياً للمحاولات، لكان من الممكن أن تزيد غلة استقبال شباكه للأهداف عن ذلك بكثير.

ولم تختلف وضعية البرتقالي الهجومية، اذ بلغت مُحصلة استحواذ الفريق على الكرة في المباريات نحو 41%، وسجل 15 هدفاً من داخل الصندوق من بينهم ثلاث ضربات جزاء، واكتفى بتسديدة ناجحة من خارج الصندوق.

الرمادي: لدينا 11 يوماً لتصحيح الأخطاء

قال مدرب عجمان، أيمن الرمادي، في تصريحات صحافية: «سيكون لدينا فترة توقف لمدة 11 يوماً سنعمل خلالها على تصحيح الأخطاء كافة، التي وقعنا فيها خلال مباراة العين وما سبقها من المباريات لإنقاذ الفريق من وضعيته الحالية، والتي علينا أن نعترف بأنها أصبحت أكثر صعوبة مما مضى، والأمر أصبح يتطلب عملاً كبيراً وجهداً مضاعفاً من الجميع».

وعن وضعية فريقه التي أصبحت صعبة بعد الخسارة من العين وفوز الفجيرة، قال: «يتوجب على اللاعبين القتال في المباريات الأربع المتبقية في الدوري، وأمل البقاء لايزال موجوداً ولا يجب أن يتسرب اليأس إلينا».

- يحتل «البرتقالي» المركز الـ13 على لائحة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط.

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