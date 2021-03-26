الامارات | البستكي: تطبيق «فوتي» مخصص لتوقع نتائج مباريات كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن البستكي: تطبيق «فوتي» مخصص لتوقع نتائج مباريات كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال القائمون على تطبيق «فوتي» الإماراتي المتخصص في كرة القدم، إن فكرة التطبيق الذكي الموجود على «أبل ستور»، وضعت لجذب فئة المهتمين بالتحدي في توقّع نتائج مباريات كرة القدم، والتفاعل مع الجمهور، ومشاركتهم التعليقات والتحديات.

وقال الشريك المؤسس للتطبيق، عبدالله البستكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التطبيق هو جزء من مبادرة تضم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فكرتها نشأت مع اثنين من أصدقائه، نتيجة ملاحظة شغف مجموعة كبيرة من الشباب بلعب كرة القدم، ومتابعة كل أخبارها، خصوصاً الدوري الإماراتي والدوري السعودي، اللذين يحظيان باهتمام كبير بين الشباب في الإمارات. كما تمت إضافة الدوريات الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي، وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن «الهدف من المبادرة هو توفير منصة إلكترونية ورقمية جامعة لهؤلاء الشباب، يتبارزون فيها، ويتحدى بعضهم بعضاً بالتوقعات حول نتائج المباريات، ولكن في أجواء مضبوطة، وباستخدام لغة محترمة، وتفاعل إيجابي»، مشيراً إلى أنه «سيتم العمل مستقبلاً على دعم تلك المنصة بعدد من الأقسام التي تثريها معرفياً، من فيديوهات وموضوعات علمية».

وأشار البستكي إلى أن التنافس حالياً على مستوى كل أعضاء التطبيق حول الدوري السعودي، حيث سيتم منح جائزتين في نهاية الدوري لفائزين سجلا أعلى النقاط خلال الموسم.

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