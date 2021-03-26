الامارات | بني ياس يستعيد «بيدرو 16» ويستأنف تحضيراته لمواجهة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يستعيد «بيدرو 16» ويستأنف تحضيراته لمواجهة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد لاعبو فريق بني ياس للتدريبات الجماعية عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني تحضيراً لإحدى أصعب المباريات التي تنتظر السماوي حينما يخرج ليحل في ضيافة الشارقة حامل لقب النسخة الماضية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وهي المباراة التي ستحدد بصورة كبيرة قدرة الفريق على تحقيق لقب المنافسة لأول مرة في تاريخه في عصر الاحتراف.

وسيستعيد المتصدر، الذي يتولى تدريبه المدرب الروماني دانيال إيسيلا، جهود المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، هداف الفريق في المسابقة برصيد «16 هدفاً»، وذلك بعد أن كان اللاعب قد غاب عن الجولة الماضية أمام حتا بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وانعكس ذلك على الأداء الهجومي للفريق الذي حقق فوزاً صعباً بهدف نظيف.

وتعزز عودة المهاجم البرازيلي من قوة هجوم «السماوي»، إذ إن معظم أهداف اللاعب كانت حاسمة ولعبت دوراً بارزاً في انتصارات فريقه، وكان جواو بيدرو الذي انتقل لصفوف بني ياس بداية الموسم الحالي لم يحتج وقتاً طويلاً من أجل التأقلم مع الفريق ووضع بصمته، وساعده في ذلك قدرته على التمركز داخل منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف بالرأس وكلتا القدمين، من بينها 12 هدفاً من داخل منطقة الجزاء وأربعة من خارج المنطقة.

وسيكتفي «السماوي» بأداء الحصص التدريبية المسائية في الفترة الحالية مع تكثيف العلاج لبعض اللاعبين الذين يعانون كدمات خفيفة، والتركيز على رفع معدل اللياقة بتدريبات في الصالة الرياضية، إلى جانب تقديم الجرعات التحفيزية لإبقاء شعلة الحماس متقدة في نفوس اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات مع تبقي أربع جولات فقط لنهاية الموسم.

من جانبه، قال المحلل الرياضي محمد مطر غراب لـ«الإمارات اليوم» إن فترة التوقف الحالية يجب التعامل معها بطريقة تحفيزية من أجل الإبقاء على الدوافع الكبيرة في نفوس اللاعبين من أجل الاستمرار في العطاء بتحقيق الانتصارات المتتالية، مشيراً إلى أن بعض الأندية تجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين خلال فترات التوقف.

وأضاف أن فترات التوقف بالنسبة للفرق التي تكون في حالة من الاستمرارية في تحقيق الانتصارات تكون سلاحاً ذا حدين، وأنه من المهم التركيز على وضع حوافز لدى اللاعبين، خصوصاً أن الفترة طويلة ولا يخوض فيها الفريق مباراة، وأضاف: «التدريبات ليست مثل المباريات الرسمية، لذلك يجب الحديث مع اللاعبين لتكثيف الجهود في الحصص التدريبية لحين موعد المباراة القادمة بعد التوقف».

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