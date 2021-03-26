اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة

التعاون - العروبة 17:40

مصفوت - دبا 17:40

الذيد - البطائح 17:45

تصفيات كأس إفريقيا

الرأس الأخضر - الكاميرون

20:00

الكونغو - السنغال 20:00

النيجر - ساحل العاج 20:00

موريتانيا - المغرب 23:00

ودية

أوزبكستان - غانا 17:00

الدوري الجزائري

الساورة - وفاق سطيف 18:00

الاتحاد - المولودية 20:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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