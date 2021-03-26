الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة
التعاون - العروبة 17:40
مصفوت - دبا 17:40
الذيد - البطائح 17:45
تصفيات كأس إفريقيا
الرأس الأخضر - الكاميرون
20:00
الكونغو - السنغال 20:00
النيجر - ساحل العاج 20:00
موريتانيا - المغرب 23:00
ودية
أوزبكستان - غانا 17:00
الدوري الجزائري
الساورة - وفاق سطيف 18:00
الاتحاد - المولودية 20:00
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