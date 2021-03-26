الامارات | «غودولفين» تعوّل على 19 من نخبة الخيول في «كأس دبي العالمي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعوّل إسطبلات «غودولفين» العالمية على 19 من نخبة خيولها بالمنافسة في ألقاب سبعة من أصل الأشواط التسعة، في أمسية اليوبيل الفضي في «كأس دبي العالمي»، التي تقام غداً على مضمار ميدان، بإجمالي جوائز يبلغ 26.6 مليون دولار، من أبرزها ثلاثة تطمح لإهداء الشعار الأزرق لقباً ثامناً تاريخياً في الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار، ويعد أقوى أشواط سباقات 2000 متر الرملية على الساحة العالمية.

وبجانب خيوله «جيفتس أوف غولد» و«ميستيك غايد» و«ماغني كورز» في الشوط الرئيس، تدفع «غودولفين» بممثل وحيد «دبي ميراج» للمنافسة في لقب الشوط الثاني «غودولفين مايل»، يقابلها أربعة خيول في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، هي «غلوبال هيت» و«رويال مارين» و«سيكريت أدفايزر» و«فولكانيك سكاي».

ويشهد الشوط الرابع «القوز للسرعة» مشاركة أربعة جياد لـ«غودولفين» البالغ إجمالي جوائزه مليون دولار، مع كل من «مان أوف برفورمونس» و«رويال كروسيد» و«سبيس بلو» و«فاينال سونغ»، قبل أن تحمل «سوفت ويسبر» و«ريبيلز رومانس» لواء الإسطبل الأزرق في شوط «ديربي الإمارات»، بينما سيغيب الشعار الأزرق عن الشوط السادس، قبل معاودة الظهور من خلال الجوادين «السهيل» و«لاند أوف ليجاندس» المرشحين بقوة للقب الشوط السابع «دبي تيرف».

ويسدل الستار بتواجد ثلاثي لغودولفين في الشوط الثامن «دبي شما كلاسيك» مع كل من «دبي فيوتشر» و«ستار سفاري» و«والتن ستريت»، وستجد منافسة قوية، خصوصاً من قبل بطل «كأس السعودية» الجواد «مشرف» المملوك للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل.

وتبرز الإثارة في أمسية اليوبيل الفضي في تجدد المنافسة التقليدية التي تجمع الجياد الأميركية بنظيرتها الإماراتية، خصوصاً المملوكة لـ«غودولفين» والساعية للسير على خطى الجواد الأسطوري «ثندر سنو» بطل نسختي 2018 و2019 والجواد الوحيد المتوج بلقب الشوط الرئيس لمرتين على التوالي.

وتمتلك جياد الإسطبل الأزرق، في نسخة 2021، الحظوظ الوافرة في مواصلة «غودولفين» فرض هيمنتها وحصد الهاتريك على التوالي، خصوصاً أن «جيفتس أوف غولد» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، قادم من انتصار عريض الشهر الماضي بلقب بطولة «البحر الأحمر» ضمن أشواط النسخة الثانية من «كأس السعودية»، كما تبرز قوة «ميستيك غويد» بإشراف المدرب مايكل ستيدام كونه أحد نجوم السباقات الأميركية، ولتتسلح «ماغني كورز» بإشراف المدرب أندريه فابر، بخبرات التسابق القوي القادمة من المضامير الفرنسية.

أوبراين يثق بقدرات «موغل» للفوز بلقب «شيما كلاسيك»

يثق المدرب الإيرلندي المخضرم إيدان أوبراين بقدرات الجواد «موغل» للفوز بلقب «دبي شيما كلاسيك» الذي يقام لمسافة 2410 متر عشبي، والمخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً، بجوائز تبلغ خمسة ملايين دولار.

وقال أوبراين في تصريحات صحافية: «المنافسة قوية في لقب الشوط الثامن، إلا أنني آمل أن يكون الشوط فاتحة انتصارات الجواد موغل في سباقات الفئة الأولى للعام الجاري».

ديتوري يعوّل على «غريت سكوت» بطموح رقم قياسي

يعوّل الفارس المخضرم وصاحب القفزة الشهيرة في عالم سباقات الخيل، الإيطالي فرانكي ديتوري، على الجواد السعودي «غريت سكوت» المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بطموح رفع «كأس دبي العالمي» للمرة الرابعة في تاريخه، ومعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرسان فوزاً بلقب الشوط التاسع والرئيس، الذي لايزال يقبض عليه الفارس الأميركي جيرمي بيلي.

ويعود اللقب الأخير لديتوري إلى عام 2006 مع الجواد «إلكتروكيوشنيست» المملوك لـ«غودولفين» وأشرف على تدريبه المدرب العالمي سعيد بن سرور، مع العلم أن الانتصارين الأول والثاني لديتوري جاءا أيضاً مع خيول الإسطبل الأزرق وبن سرور، بدايةً من «دبي ميلينيوم» في 2000، بزمن قياسي لايزال صامداً حتى يومنا هذا بلغ دقيقة و59 ثانية و50 جزءاً من الثانية، ثم في نسخة 2003 مع «مون بالد».

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