الامارات | كايو سيعود قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو سيعود قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدى لاعب العين، كايو كانيدو، نفسه، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على «إنستغرام» بزي الزعيم وداخل الشباك، وكتب برفقة الصورة «سأعود قريباً». وحملت العبارة الكثير من التأويلات لدى متابعي اللاعب، إذ اعتبروا هذه العبارة تأكيداً على رغبته في العودة مجدداً لزيارة الشباك، بعد أن ابتعد عن الملاعب بسبب الإصابة، إذ أحرز كايو ستة أهداف فقط، من أصل 17 مباراة خاضها مع العين في دوري الخليج العربي هذا الموسم.

فيما يرى البعض أن توقيت نشر هذه الصورة يتزامن مع استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني، بسبب الإصابة، ورغبته في العودة من جديد للدفاع عن ألوان الأبيض.

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