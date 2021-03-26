الامارات | الفارس ويلي كارسون: أحلامي تحوّلت إلى حقيقة مع حمدان بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس ويلي كارسون: أحلامي تحوّلت إلى حقيقة مع حمدان بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت صحيفة «ديلي ميل» تصريحات لأحد أشهر فرسان السباقات العالمية، ويلي كارسون، الذي ارتبط بنجاحات عالمية، حققها على صهوة خيول شهيرة مملوكة للمغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال كارسون إن «رحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خسارة كبيرة لعالم سباقات الخيل». وشدد على أنه يشعر بالحزن، وقال: «حققت معه نجاحات تاريخية، تحوّلت أحلامي إلى حقيقة وواقع». وتابع: «كان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خبيراً في صناعة الخيل، وخبرته ولطفه معنا، وحديثه إلينا باستمرار، كان يمنحنا الثقة لتحقيق النجاحات».

يذكر أن كارسون قاد اثنين من أشهر الخيول المملوكة للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أبرزها فوز الأسطورة «نشوان» بلقب الديربي في 1989، ثم تكرر الإنجاز العالمي الكبير مجدداً مع «ارهاب» في 1994. وكان من الإنجازات الكبيرة، فوز الجواد «بطاش» بلقب أسرع خيل في العالم لسنة 2020. وإجمالاً، نالت خيوله ألقاباً في مختلف السباقات الإماراتية والبريطانية والإيرلندية والفرنسية والأميركية، وفي دول أخرى.

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