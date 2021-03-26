شكرا لقرائتكم خبر عن حارس بيراميدز: نفذ الصبر وطفح الكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مهدي سليمان، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، رسالة غاضبة، عقب استمرار إيقافه من قبل إدارة ناديه، على اثر منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل إساءة للنادي.

وكتب مهدي سليمان حارس بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «نفد الوقت والصبر ونفدت كل سبل الاحتمال».

وأكمل: «الكلام في الوقت المناسب بدون حساب، وإظهار كل الحقائق المدفونة قهرًا وظلمًا.. لقد طفح الكيل وفاض».

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، كما يتصدر الفريق مجموعته في الكونفدرالية الأفريقية عقب أول جولتين.