شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: أهم شيء تحقيقنا للهدف المطلوب وهذا سبب استبعاد النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أن الفريق واجه بعض الصعوبات قبل مباراة اليوم أمام كينيا في تصفيات أمم افريقيا 2022، وعلى رأسها حالة الإجهاد التي ضربت اللاعبين وعدم مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات قبل السفر إلى كينيا.

تابع أن لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز يعانون من الإجهاد وضغط المباريات وهو ما أثر على مستواهم مع المنتخب، مضيفًا أن نقص الأكسجين أيضًا أثر سلبًا على مستوى الفريق ككل.

وأوضح أنه لا يبحث عن أي مبررات ولكنه يتحدث بواقعية رغم من تأكيده على أنه كان يتمني الفوز في مباراة كينيا.

وأكمل المدير الفني أن عامل الوقت لم يتيح له فرصة بالتجمع لفترات كبيرة مشيرا إلى أن محمد النني ومحمود تريزيجه شاركا في المران الصباحي قبل سفر الفريق وأحمد حجازي شارك في مران واحد.

أضاف أن الهدف تحقق في مباراة اليوم وهو تحقيق نتيجة ايجابية والتأهل لأمم افريقيا، مشيرا إلى أنه سيبدأ على الفوز التفكير في مباراة جزر القمر المقبلة، مشيرًا إلى أن تشكيل المنتخب في المباراة المقبلة سيشهد بعض التغييرات لمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب.

وبسؤاله عن عدم مشاركة محمد النني، قال إن هذا أشياء خاصة بالفريق ومن الوارد مشاركته في المباراة المقبلة.

وتابع أن المنتخب في احتياج إلى دمج عناصر جديدة وسيعمل على تحقيق هذا الأمر في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن هناك أشياء تحتاج إلى تطوير وهو ما سيحرص عليه بمعاونه جهازه الفني.