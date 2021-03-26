«أخلاق مو».. فى لفتة طيبة.. محمد صلاح يدعم لاعبى كينيا بعد فشلهم فى التأهل لأمم أفريقيا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - فى لفتة طيبة، حرص النجم المصرى محمد صلاح، نجم الفراعنة المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزى ، على مؤازرة ودعم لاعبى منتخب كينيا، بعد تعادله مع المنتخب المصرى اليوم، مما أدى إلى خروجهم من تصفيات أمم أفريقيا.

وتداول فيديو على السوشيال ميديا، ظهر النجم المصرى محمد صلاح ، في غرفة ملابس منتخب كينيا، حيث حرص على تهنئتهم على أدائهم الرائع في مباراة اليوم . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022 بعد التعادل أمام كينيا بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد.