شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مدة غياب لاعب الأهلي بعد إصابته فى مباراة مصر وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه أجرى اتصالاً بحمدي فتحي لاعب الفريق، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة كينيا، التي أقيمت بكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي أنها جزع في الكوع، لكن اللاعب سوف يجرى أشعة غدًا خشية أن تكون الإصابة متفاقمة أكثر من ذلك ، وفي ضوء الأشعة تتحدد فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي في المباريات المقبلة.

وغادر حمدي فتحي مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني التي أقيمت مساء، الخميس، بنيروبي في تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون أوائل العام المقبل.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة في الذراع ليُغادر الملعب في الدقيقة 70 من المباراة التي إنتخت بالتعادل بهدف لمثله وهو التعادل الذي أعلن تأهل مصر رسمياً لأمم أفريقيا المقبلة.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بنظراؤهم في المنتخب الوطني وكذلك مع حمدي فتحي من أجل الإطمئنان عليه بعد هذه الإصابة.

ويعود منتخب مصر للقاهرة صباح الجمعة، وسيخوض مباراته المقبلة مع جزر القمر الإثنين المقبل باستاد القاهرة في ختام تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة المريخ المقرر لها 3 أبريل المقبل بالسودان في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.