شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويحتاج الزمالك لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع برنامج تدريبي خاص للتونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق بعد وصوله للقاهرة اليوم قادما من تونس، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التدريبي ابتداء من غد الجمعة، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.
ويلتقى الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان من المقرر أن يلتقى الزمالك مع فريق الشباب غدا فى إطار الاستعداد لمواجهة الفريق الجزائرى ، الا انه تم الغاء الودية بقرار من كارتيرون .
ويرغب باتريس كارتيرون في استغلال فترة التوقف الدولي لمشاهدة أكبر عدد ممكن من لاعبي الشباب لاختيار العناصر المميزة منهم، وكذلك تجهيز لاعبي الفريق الأول للمباريات القادمة.