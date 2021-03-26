اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 25 | 3 | 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 25 | 3 | 2021  فى مقدمتها ، "فيفا" يخطر الزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا

"فيفا" يخطر الزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق.

منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25

تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

 

منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25

 

شوقي غريب: رغبة محمد صلاح هي اللعب في أولمبياد طوكيو

جدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رغبته في انضمام النجم محمد صلاح مهاجم ، إلى قائمة المنتخب المشارك في مسابقة كرة القدم، في أولمبياد طوكيو المقبلة، والتي تقام الصيف القادم باليابان.

شوقي غريب: رغبة محمد صلاح هي اللعب في أولمبياد طوكيو

 

خالد الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان لمواجهة المريخ

 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ.

 

خالد الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان لمواجهة المريخ

الأهلي يطمئن جماهيره على وليد سليمان بعد مشاركته في ودية الشباب..صور

طمئن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، عشاق القلعة الحمراء، على وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، والذي عاد بعد غياب طويل بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ليشارك مع الفريق الأحمر في المباراة الودية التي خاضها اليوم أمام فريق الشباب.

الأهلي يطمئن جماهيره على وليد سليمان بعد مشاركته في ودية الشباب..صور

 

الأهلى يهزم شبابه برباعية.. ومشاركة الحاوى أساسيا وتألق بانون

 

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

 

الأهلى يهزم شبابه برباعية.. ومشاركة الحاوى أساسيا وتألق بانون

أسامة نبيه ينفي رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك وكارتيرون يحدد موعد الوديات

علق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ما تردد مؤخرا باتخاذ قرار رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عقب نهاية الموسم الجاري.

أسامة نبيه ينفي رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك وكارتيرون يحدد موعد الوديات

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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