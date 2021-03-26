7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 25 | 3 | 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 | 3 | 2021 فى مقدمتها ، "فيفا" يخطر الزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا

"فيفا" يخطر الزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق.

منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25

تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

شوقي غريب: رغبة محمد صلاح هي اللعب في أولمبياد طوكيو

جدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رغبته في انضمام النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول، إلى قائمة المنتخب المشارك في مسابقة كرة القدم، في أولمبياد طوكيو المقبلة، والتي تقام الصيف القادم باليابان.

خالد الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان لمواجهة المريخ قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ.