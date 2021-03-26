شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يشارك فى التشكيل الأساسى للمنتخب أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى فى التشكيل الأساسى أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وقال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إن الفريق واجه بعض الصعوبات قبل مباراة اليوم أمام كينيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وعلى رأسها حالة الاجهاد التى ضربت اللاعبين وعدم مشاركة جميع اللاعبين فى التدريبات قبل السفر إلى كينيا، موضحا: "الننى وتريزيجيه تدربا مرة واحدة فى القاهرة قبل السفر إلى كينيا على سبيل المثال، فكيف أدفع بالننى وتدرب معى مرة واحدة تقريبا قبل المباراة".

وتابع فى تصريحات صحفية أن لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز يعانون من الإجهاد وضغط المباريات وهو ما أثر على مستواهم مع المنتخب، مضيفا أن نقص الأكسجين ايضا أثر سلبا على مستوى الفريق ككل.

وأضاف أن الهدف تحقق فى مباراة اليوم وهو تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لأمم أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيبدأ على الفور التفكير فى مباراة جزر القمر المقبلة.

وتابع أن تشكيل المنتخب فى المباراة المقبلة سيشهد بعض التغييرات لمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب.