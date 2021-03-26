شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: واجهنا صعوبات قبل مواجهة كينيا.. وحققنا الهدف المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إن الفريق واجه بعض الصعوبات قبل مباراة اليوم أمام كينيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وعلى رأسها حالة الإجهاد التى ضربت اللاعبين، وعدم مشاركة جميع اللاعبين فى التدريبات قبل السفر إلى كينيا.

وتابع البدرى فى تصريحات صحفية أن لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز يعانون من الإجهاد وضغط المباريات وهو ما أثر على مستواهم مع المنتخب، مضيفا أن نقص الأكسجين أيضا أثر سلبا على مستوى الفريق ككل.

وأوضح البدرى أنه لا يبحث عن أي مبررات ولكنه يتحدث بواقعية رغم من تأكيده أنه كان يتمنى الفوز فى مباراة كينيا.

وأكمل المدير الفني أن عامل الوقت لم يتح له فرصة بالتجمع لفترات كبيرة، مشيرا إلى أن النني وتريزيجيه شاركا في المران الصباحي قبل سفر الفريق وأحمد حجازي شارك في مران واحد.

وأضاف أن الهدف تحقق فى مباراة اليوم وهو تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لأمم أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيبدأ على الفور التفكير فى مباراة جزر القمر المقبلة، مشيرا إلى أن تشكيل المنتخب فى المباراة المقبلة سيشهد بعض التغييرات لمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب.

وبسؤاله عن عدم مشاركة النني قال إن هذه أشياء خاصة بالفريق، ومن الوارد مشاركته في المباراة المقبلة، وأضاف أن المنتخب في احتياج إلى دمج عناصر جديدة وسيعمل على تحقيق هذا الأمر في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هناك أشياء تحتاج إلى تطوير وهو ما سيحرص عليه بمعاونة جهازه الفنى.