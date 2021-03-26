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أخبار الأهلى اليوم الخميس 25 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 25 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إصابة حمدي فتحي في لقاء المنتخب مع كينيا بتصفيات أمم أفريقيا، والذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

إصابة حمدى فتحى بكدمة فى اليد..ويخضع لأشعة بعد العودة

أوضح مصدر في منتخب مصر، إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي في لقاء الفراعنة مع كينيا بتصفيات أمم إفريقيا التي أقيمت اليوم الخميس في نيروبي، وقال المصدر إن حمدي فتحي أصيب بكدمة قوية في ذراعه ولذلك تم استبداله لانه لم يكن ليتمكن من استكمال المباراة.

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موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من 4 معوقات في رحلة السودان

حذر بيتسو موسيماني المدير لفريق الأهلي لاعبيه من بعض النقاط التي يتوجب على اللاعبين التركيز عليها وأخذها في الاعتبار في مباراتهم القادمة ضد المريخ السوداني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج خلالها المارد الأحمر للفوز وضمان الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

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خالد الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان لمواجهة المريخ

 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ.

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يبدو أن التألق الكبير الذى يقدمه اللاعب المغربى بدر بانون خلال مباراياته مع الأهلى  في خط الدفاع لا يمنع امتلاكه مهارات عالية في تسجيل الأهداف مثلما يظهر خلال التدريبات حيث أحرزمؤخراً هدفاً بمهارة عالية من خلال تسديدة مقصية مزدوجة.

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طمئن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، عشاق القلعة الحمراء، على وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، والذي عاد بعد غياب طويل بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ليشارك مع الفريق الأحمر في المباراة الودية التي خاضها اليوم أمام فريق الشباب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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