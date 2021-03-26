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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 25 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إصابة حمدي فتحي في لقاء المنتخب مع كينيا بتصفيات أمم أفريقيا، والذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

إصابة حمدى فتحى بكدمة فى اليد..ويخضع لأشعة بعد العودة

أوضح مصدر في منتخب مصر، إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي في لقاء الفراعنة مع كينيا بتصفيات أمم إفريقيا التي أقيمت اليوم الخميس في نيروبي، وقال المصدر إن حمدي فتحي أصيب بكدمة قوية في ذراعه ولذلك تم استبداله لانه لم يكن ليتمكن من استكمال المباراة.

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من 4 معوقات في رحلة السودان

حذر بيتسو موسيماني المدير لفريق الأهلي لاعبيه من بعض النقاط التي يتوجب على اللاعبين التركيز عليها وأخذها في الاعتبار في مباراتهم القادمة ضد المريخ السوداني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج خلالها المارد الأحمر للفوز وضمان الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.