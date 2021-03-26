شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كينيا يكشف ردود فعل الجماهير بعد تأهل مصر لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، سعادته بتأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا المقبلة بعد التعادل مساء اليوم مع كينيا، موضحا أن الجانب الكيني كان سعيدا للغاية باستقبال المنتخب المصري الكبير والعريق كروياً في مباراة رسمية.

وأوضح خالد الأبيض أن الجانب الكيني أحسن استقبال بعثة منتخب مصر، خاصة أن الجميع يعرف قدر وقيمة الفراعنة في القارة السمراء، مؤكداً أن منتخب كينيا كان يُمني النفس بالتأهل لكنه لم يتمكن بعدما حجزت مصر وجزر القمر تأشيرتي التأهل عن المجموعة.

وتعادلت مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بالعاصمة الكينية نيروبي لتتأهل مصر لأمم أفريقيا التى ستقام في الكاميرون أوائل العام المقبل.

وأشار خالد الأبيض خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي إلى أن الجمهور المصري المتواجد في كينيا كان يتمنى أن يفوز منتخب مصر لكن الأهم هو التأهل، وقال سفير مصر في كينيا إن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي كان محط اهتمام ومتابعة الجميع في كينيا كونه نجماً عالمياً.

وتابع: "الجميع في كينيا كان يتمنى أن يصافح محمد صلاح ويلتقي الصور التذكارية معه لكن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حالت دون ذلك"، موضحاً أن محمد صلاح فخر لمصر والكرة العربية والأفريقية بفضل أخلاقه العالية وموهبته التي فرضت نفسها على الجميع في العالم كله.

وأكد سفير مصر بكينيا أن مننتخب مصر عاد بعد المباراة إلى فندق الإقامة لتناول وجبة العشاء وتحزيم حقائبه قبل بدء رحلة العودة للقاهرة، موضحاً أن أحمد حجازي نجم المنتخب ونادي اتحاد جدة السعودي سبق بعثة مصر وعاد إلى السعودية مباشرة من كينيا.