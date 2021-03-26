أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 | 3 | 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 | 3 | 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25.

منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25

تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

شوقي غريب: رغبة محمد صلاح هي اللعب في أولمبياد طوكيو

جدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رغبته في انضمام النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول، إلى قائمة المنتخب المشارك في مسابقة كرة القدم، في أولمبياد طوكيو المقبلة، والتي تقام الصيف القادم باليابان.