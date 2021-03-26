شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يؤكد إقامة مباراة بيراميدز بالكونفدرالية 4 أبريل على ملعب محمد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الرجاء الرياضى المغربى تأكيدا على إقامة مباراته القادمة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمام نظيره بيراميدز المصرى، يوم الرابع من أبريل المقبل، على ملعب مركّب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء.



الرجاء وبيراميدز

وقال نادى الرجاء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "تلقى الرجاء الرياضى تأكيدًا رسميًا لمباراة الكونفدرالية القادمة، أمام نادى بيراميدز، ضمن لقاءات الجولة الثالثة، ستقام يوم 4 أبريل، على ملعب محمد الخامس".





من ناحية أخرى، بات نادى الرجاء المغربى، أشبه فى ورطة كبيرة وجديدة بسبب خسارة ثلاثى من أبرز لاعبيه قبل المباراة القوية التى ستجمعه أمام بيراميدز فى الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية، حيث موقع " le360 " سبورت المغربى أن الجهاز الفنى للرجاء، ربما سفتقد خدمات كل من الكونغوليين بين مالانجو وفابريس نجوما والليبى سند الورفلى، بعدما أقدمت السلطات المغربية، على تعليق الرحلات الجوية مع 5 دول أفريقية من بينها ليبيا والكونغو الديموقراطية، من أجل احتواء انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الطيران المغربية أعلنت إن توقف الرحلات من هذه الدول وإليها سيستمر حتى 21 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن القرار يشمل أيضا المسافرين القادمين من هذه الدول عن طريق دول أخرى.