شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بنادى العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدداً من المشروعات الشبابية والرياضية بنادى العبور الرياضى الاجتماعى، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، والمستشار حسام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة العبور وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والتشريعية .

استهل الوزير زيارته لنادى العبور بافتتاح منطقة جرين بارك والتى تضم (منطقة جلوس، بحيرات، مطاعم، تراك، ملاهى أطفال، مناطق خضراء)، بالإضافة إلى مجمع ملاعب 6 ملاعب للتنس الأرضى، ومجمع ملاعب متعدده (كرة سلة – كرة يد) وملعب للباتيناج (انزلاق هوكى - فنى)، ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام السباحة الأولمبى.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالطفرة الإنشائية التى شهدها نادى العبور الرياضى والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة، مؤكداً متابعته الدورية لأعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية فى كافة محافظات الجمهورية باعتبارها المتنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها .

وأثنى على الشكل الجمالى الجاذب بالنادى، مشيراً إلى سعى الوزارة الدائم للتنشئة السليمة والاهتمام بالبنية الرياضية والشبابية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أبدى محافظ القليوبية سعادته بمستوى التطوير بالنادى، مشيداً بجهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مجال الشباب والرياضة ودعمه اللامحدود لشباب مصر .

وتبلغ المساحة الإنشائية لنادى العبور الرياضى الاجتماعى 60 فدانا، ويعتبر من أكبر الأندية على مستوى مدينة العبور ومحافظة القليوبية .